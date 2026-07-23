Тушенка из жил и кожи: как производители дешевых товаров обманывают покупателей

Эксперт FMCG Анфиногенов: в «тушенке говяжьей» мясо заменяют субпродукты

Производители продуктов могут снижать себестоимость, заменяя часть ингредиентов более дешевыми аналогами. Об этом Life.ru рассказал независимый эксперт FMCG-рынка (товаров повседневного спроса) Александр Анфиногенов.

«В ход идут современные способы, которые не совсем сельскохозяйственные, а скорее подарены цивилизацией. То есть люди в белых халатах помогают технологам. Начиная с пальмового масла и заканчивая соей, заменой мяса на какие-нибудь жилы и кожу. В общем, все что угодно», — пояснил специалист.

По его словам, чаще всего такие замены встречаются в недорогих продуктах. Например, «говядина тушеная» и «свинина тушеная» обычно состоят из мяса, бульона и специй. А вот «тушенка говяжья», выпущенная по техническим условиям производителя, может содержать в основном субпродукты.

При этом есть продукты, состав которых изменить нельзя. Одним из них эксперт назвал куриное яйцо.

«Это уникальная история, прямо уже упакованный продукт», — пояснил Анфиногенов.

Специалист считает, что покупателям стоит чаще читать состав на упаковке. По его словам, на полках магазинов хватает и качественных, и менее полезных продуктов, поэтому выбор во многом зависит от внимательности самого человека.

Эксперт также добавил, что глутамат натрия не так опасен, как многие думают. А вот с пальмовым маслом, по его словам, все сложнее: его свойства зависят от того, какая именно фракция используется в продукте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с начала 2026 года минимальная продуктовая корзина в России подорожала на 7,9% и достигла 8,1 тысячи рублей. Рост цен на базовые продукты оказался примерно в 1,7 раза выше общей инфляции.

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