Эбола на подлете: вирус проникнет в Европу за 30 дней с вероятностью 90%

Вирус Эбола проникнет в Европу с вероятностью 90 процентов

Проведенное в Японии исследование показало, что зараженные лихорадкой Эбола жители стран Африки могут оказаться в крупных авиахабах уже в течение месяца. Об этом пишут «Известия».

Исследователи рассмотрели направления, которыми потенциально могут воспользоваться граждане Уганды и Демократической Республики Конго (ДРК), где сейчас бушует вирус. По их расчетам в ближайшие 30 дней зараженный пассажир прибудет в Бельгию (с вероятностью 92%), Францию (91%), ОАЭ (88%) и Турцию (86%).

«Полученные предварительные оценки создают основу для своевременного мониторинга глобальной ситуации. При этом следует подчеркнуть: риск завоза вируса еще не равнозначен риску его локального распространения», — сказано в заявлении.

Сейчас количество заболевших лихорадкой в Африке только увеличивается. Так, в ДРК в результате заражения погиб 181 человек. При этом во Всемирной организации здравоохранения исключили вероятность распространения Эболы по Европе.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России есть вакцина, которая поможет справиться с новым штаммом вируса Эбола.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.