Смертельно опасно: кардиолог объяснила, чем грозит курение сразу после сна

Такая привычка говорит о выраженной никотиновой зависимости, которую следует лечить только со специалистами.
Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova
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Кардиолог Бонадыкова: сигарета после сна увеличивает риски для сердца
Курение сразу после пробуждения значительно увеличивает риск серьезных заболеваний. Об этом в беседе с порталом Газета.ру рассказала врач-кардиолог Валерия Бонадыкова.
Специалист отметила, что в первые 30-45 минут после подъема в крови естественным образом повышается уровень кортизола. И если в этот период покурить, то никотин спровоцирует выброс адреналина и норадреналина, что приведет к увеличению нагрузки на сосуды и сердце.
«По данным крупных исследований, курильщики, которые тянутся к пачке в первые пять минут после подъема, имеют в два-три раза более высокий риск рака легких и в 1,8 раза — инфаркта миокарда по сравнению с теми, кто закуривает спустя час», — заявила Бонадыкова.
Эксперт также подчеркнула, что утренний перекур приводит к нарушению работы мерцательного эпителия бронхов, из-за чего курильщик испытывает постоянно желание кашлять. Кроме того, сигареты повышают риск ишемии — состояния, когда сердечная мышца лишается кислорода.
Врач сообщила, что привычка курить сразу после пробуждения часто говорит о выраженной никотиновой зависимости.
«Организм просыпается уже с симптомами легкой „ломки“ — отсюда и желание закурить как можно быстрее. Это сигнал того, что зависимость серьезная и требует профессиональной помощи», — добавила специалист.
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