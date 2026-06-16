«Как у любого человека с телефоном»: Цискаридзе выявил у себя признаки СДВГ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Народного артиста очень волнует зависимость современного поколения от электронных устройств.

Николай Цискаридзе о своей зависимости и СДВГ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Народный артист России Николай Цискаридзе страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это связано с зависимостью от мобильного телефона. О своей проблеме он рассказал в интервью с KP.RU.

«Я и сам про себя понимаю, что у меня СДВГ, так же как у любого нормального человека, у которого в руках телефон», — заявил прославленный балетмейстер.

При этом Цискаридзе указал на серьезную зависимость современного поколения от гаджетов. По его словам, жизнь нынешних детей практически полностью сосредоточена в электронных устройствах.

Комментируя свои опасения, артист сказал, что различия поколений неизбежны. Он уточнил, что похожие рассуждения встречались в работах еще античных философов.

Ранее музыкант Петр Дранга рассказал о способе, который поможет избавиться от СДВГ. По его мнению поможет приобщение к театру. Искусство, как отметил Дранга, помогает стимулировать умственную активность и избавиться от 15-секундного мышления.

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