Приемная кампания стартует в российских вузах 20 июня

Всего несколько дней остается до старта приемной кампании в российских вузах. Комиссии начинают работу 20 июня. Впервые за последние годы рейтинг популярности возглавили инженерные и медицинские специальности. А вот направления, связанные с высокими технологиями, только на третьем месте. Тысячи выпускников связывают свое будущее с Северной столицей. Тем более в этом году шансы поступить на бюджетные места стали выше. Почему — знает корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Марк мечтает стать инженером-строителем — пойдет по стопам отца. Сдал все ЕГЭ — будет оценивать, в какой вуз попасть будет проще. В этом году списки на зачисление будут ранжированными.

Прием заявлений в российские вузы начнется 20 июня. Документы можно подать через портал Госуслуги, по почте или лично — в приемной комиссии. Особенность приемной кампании этого года — абитуриенты будут указывать, какой факультет для них в приоритете. Это поможет оценить свои шансы на успех при зачислении тем, кто не лидирует в предварительных списках.

Один из сервисов по подбору сотрудников провел опрос среди родителей абитуриентов о том, кем хотят стать их дети. На лидирующих позициях в этом году — нет, не IT-специальности. Чаще всего молодежь выбирает инженерные и медицинские факультеты. Направление «Программирование» только на третьем месте по популярности.

Однако это данные опроса тех родителей, чьи дети собираются в вузы. А вот поступающие в колледжи как раз чаще всего выбирают программирование. Многие видят свое будущее на заводах и стройках и также в медицине. Про сферу IT мысли так или иначе возникают у многих, нередко абитуриенты ищут смежные направления.

«В вузах, которые участвуют в программе технологического лидерства университетов „Приоритет 2030“, реализуется такой проект, как цифровая кафедра, обучаясь на технических специальностях, на не-IT, точнее, специальностях, даже на гуманитарных, возможно параллельно получить IT-квалификацию. То есть на выходе специалист будет иметь два диплома», — отмечает Сергей Галунин, проректор по учебной работе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина).

Как бы не призывали молодежь идти на заводы, высшее образование, как десять и 20 лет назад, сейчас считается престижным и выпускники школ стремятся получить диплом вуза, пускай даже не по самой востребованной специальности.

«На среднее профессиональное образование вырос конкурс в последние три года, и в совете ректоров мы это ежегодно фиксируем, но, при этом, конкурс на специальности высшего растет также. И на сегодняшний день по Санкт-Петербургу он выше, чем на специальности среднего профессионального образования», — обращает внимание Алексей Демидов, председатель совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

И за престиж родители абитуриентов готовы платить. Самый дорогой вуз Петербурга — Горный университет. За год родителям студента платного отделения придется отдать 800 тысяч рублей.

Немногим по стоимости обучения уступает Высшая школа экономики. По некоторым гуманитарным программам цена в год составляет 500-600 тысяч, программа архитектура и дизайн обойдется в 740 тысяч. Одна из самых дорогих программ СПбГУ — «Международный менеджмент», обучение будет стоить 630 тысяч рублей.

В десятке самых престижных вузов Петербурга — 17,5 тысяч бюджетных мест. Шанс попасть в число петербургских студентов у поступающих в этом году выше — бесплатных мест больше на 7,5%.

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