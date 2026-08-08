«Люди горели в постелях»: в храме Христа Спасителя почтили память погибших в Южной Осетии в 2008 году

В храме Христа Спасителя почтили память погибших в Южной Осетии в 2008 году

Панихида по жертвам событий августа 2008 года в Южной Осетии прошла в храме Христа Спасителя в Москве. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Богослужение возглавил клирик храма Христа Спасителя протоиерей Андрей Марущак. В церемонии приняли участие около 100 человек, среди них — чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в России Знаур Гассиев.

Дипломат подчеркнул, что сохранение памяти о погибших является важной частью истории.

«Наше прошлое — наша память должна жить. Это дань уважения всем тем, которые сложили свою голову за русский осетинский мир 18 лет назад», — заявил Гассиев.

Дипломат напомнил о событиях ночи с 7 на 8 августа 2008 года, когда грузинские силы обстреляли Цхинвал, после чего в городе начались боевые действия.

«Грузия обрушила на спящий... Цхинвал тысячи снарядов реактивного огня. Люди горели в постелях. После этого под утро каратели зашли в город и начали истреблять мирное население», — сказал Гассиев.

Посол подчеркнул, что осетинские ополченцы и российские миротворцы оказали сопротивление, а затем в конфликт вмешалась российская армия.

«Сегодня Южная Осетия — наша большая общая скрепа, ее нужно беречь. И в первую очередь память об этом», — отметил дипломат.

По итогам пятидневного конфликта в Южной Осетии погибли более тысячи человек, в том числе 72 российских военнослужащих. Уже 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия и Южная Осетия договорились расширить сотрудничество между прокуратурами. Главы ведомств Александр Гуцан и Григорий Собаев утвердили программу взаимодействия на 2027–2029 годы и договорились совместно бороться с киберпреступностью, фейками и развивать использование искусственного интеллекта в прокурорской работе.

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