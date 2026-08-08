«Ни о чем не думать»: как проводит свободное время Александр Овечкин

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 202 0

Учитывая плотный график хоккеиста, найти время на отдых не так уж и просто.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Овечкин любит проводить свободное время в бане

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как проводит свободное время после хоккейных матчей и тренировок. Об этом спортсмен сообщил во время пресс-конференции после Гала-матча в рамках финала Кубка Александра Овечкина.

По словам хоккеиста, ему нравится проводить время с семьей и друзьями, а также отдыхать в бане.

«Семья, друзья, пойти в баню, посмотреть футбол, отдохнуть и, в принципе, ни о чем не думать», — заявил Овечкин.

Гала-матч в финале Кубка Александра Овечкина состоялся 8 августа на «Арене Мытищи». Капитанами команд стали сам Овечкин и олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Основное время встречи завершилось со счетом 8:8.

В составе команды Овечкина выступили известные спортсмены и спортивные функционеры, среди которых Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов, Роман Ротенберг, Вячеслав Войнов, Илья Каблуков, Андрей Николишин, Андрей Марков, Сергей Коньков, Никита Филатов, Андрей Аршавин и Евгений Плющенко. Также на лед вышел семилетний сын хоккеиста Сергей.

Кубок Александра Овечкина (ОвиCUP) проводится в Московской области с 2018 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В восьмом розыгрыше турнира приняли участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России.

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