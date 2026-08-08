«Она выдающаяся спортсменка»: Овечкин рассказал о своем кумире

Александр Овечкин назвал маму своим кумиром

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что считает маму своим кумиром. Об этом хоккеист сообщил на пресс-конференции после Гала-матча в рамках финала Кубка Александра Овечкина.

По словам спортсмена, даже выбор игрового номера «восемь» был связан с его мамой — известной советской баскетболисткой, двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Овечкиной.

«Под номером восемь играла моя мама, поэтому вопросов, под каким номером я буду выступать, не было. <…> Кумир у меня по жизни — это моя мама, потому что она выдающаяся спортсменка. А так, конечно, если брать — Федоров, тот же Вячеслав Александрович Фетисов, Ларионов, Буре — мы выросли как раз на этих именах, фамилиях и на их игре», — заявил хоккеист.

При этом бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, который также участвовал в пресс-конференции, признался, что у него не было кумиров. По его словам, ему просто нравились отдельные спортсмены, среди которых Ромарио де Соуза Фария, Криштиану Роналду, Роналдиньо (настоящее имя — Роналду де Ассис Морейра. — Прим. ред.) и Лионель Месси.

«У меня не было кумиров. <…> Мне просто нравились Ромарио, Роналду, Роналдиньо, Месси — они мне просто нравились, так же и по жизни», — сказал Аршавин.

Гала-матч Кубка Александра Овечкина состоялся 8 августа. Капитанами команд стали Александр Овечкин и олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Основное время встречи завершилось со счетом 8:8.

В составе команды Овечкина сыграли Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов, Роман Ротенберг, Вячеслав Войнов, Илья Каблуков, Андрей Николишин, Андрей Марков, Сергей Коньков, Никита Филатов, Андрей Аршавин, Евгений Плющенко и другие известные спортсмены. Также в матче принял участие семилетний сын хоккеиста Сергей Овечкин.

Кубок Александра Овечкина (ОвиCUP) проходит в Московской области с 2018 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В восьмом турнире приняли участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России.

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