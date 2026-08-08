Хозяйку не видели ни разу: жители Алушты борются за жизнь «брошенного» пони

Жители Алушты подкармливают пони, которого считают брошенным

В Алуште местные жители уже больше месяца подкармливают пони, который стоит привязанным под открытым небом на одной из улиц города. Об этом 5-tv.ru сообщила местная активистка Анна.

По словам зоозащитницы, через администрацию удалось найти собственницу пони. Девушка заявила, что ухаживает за животным, но активистка сомневается.

«Мы ее не видели за месяц ни разу. Мы в разное время ходили, носили водичку, еду, овощи ему таскали», — рассказала Анна.

Со слов местных жителей, животное находится на этой территории около десяти лет.

Сейчас местные жители регулярно приносят пони воду и корм. По словам активистки, многие люди готовы забрать животное и обеспечить ему уход, однако сделать это самостоятельно нельзя, поскольку пони является частной собственностью. Для передачи животного необходимы соответствующие документы и участие компетентных органов.

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