Хлопья и колбаса? Какая еда может повышать риск деменции

Некоторые продукты выглядят безобидно и даже продаются под видом здорового питания. Но на деле они могут навредить.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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SCMP: продукты глубокой переработки могут повышать риск деменции
Рацион с большим количеством ультрапереработанных продуктов может негативно влиять на здоровье мозга. К такому выводу пришли исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, о работе которых рассказало издание South China Morning Post.
Ученые проанализировали данные более пяти тысяч человек старше 50 лет. Наблюдение продолжалось около девяти лет. Результаты показали, что у людей, чаще других употреблявших продукты глубокой переработки, риск развития деменции был выше на 58%, а риск когнитивных нарушений — на 46%.
Что такое продукты глубокой переработки
К этой категории относится пища, которая прошла несколько этапов промышленной обработки и содержит ингредиенты, редко используемые в домашней кухне. Речь идет об ароматизаторах, усилителях вкуса, эмульгаторах, стабилизаторах и различных видах подсластителей.
Среди наиболее распространенных примеров — сладкая газировка, чипсы, печенье, готовые завтраки, полуфабрикаты, замороженная пицца, сосиски, колбасы и готовые соусы.
Какие продукты оказались самыми опасными
По данным исследователей, наиболее выраженная связь с риском деменции наблюдалась у переработанных мясных продуктов.
В первую очередь речь идет о беконе, хот-догах, сосисках и различных видах колбасных изделий. Такие продукты часто содержат большое количество соли, насыщенных жиров и пищевых добавок, которые при регулярном употреблении могут негативно влиять на состояние сосудов.
Почему такая еда может вредить мозгу
Специалисты считают, что опасность связана сразу с несколькими механизмами.
Во-первых, ультрапереработанная пища способствует развитию ожирения и диабета второго типа. Эти заболевания давно считаются факторами риска для деменции.
Во-вторых, подобный рацион может ухудшать состояние сердечно-сосудистой системы. А здоровье мозга напрямую зависит от полноценного кровоснабжения.
Кроме того, ученые изучают влияние пищевых добавок на микрофлору кишечника и хронические воспалительные процессы, которые также связывают с нейродегенеративными заболеваниями.
Какие «полезные» продукты могут оказаться ловушкой
Проблема заключается в том, что далеко не вся ультрапереработанная еда выглядит вредной.
Например, многие фитнес-батончики позиционируются как продукт для здорового питания. Однако в их составе нередко можно обнаружить сиропы, подсластители, глазурь и ароматизаторы.
Похожая ситуация складывается с готовыми завтраками. Мюсли и хлопья часто воспринимаются как полезный продукт, хотя некоторые варианты содержат большое количество сахара.
Не всегда оправдывают ожидания и обезжиренные йогурты. Для улучшения вкуса производители нередко добавляют в них сахар, крахмал и различные пищевые добавки.
Как определить ультрапереработанный продукт
Самый простой способ — внимательно изучить состав. Если список ингредиентов занимает несколько строк и содержит множество незнакомых названий, продукт, скорее всего, относится к категории глубокой переработки.
Особое внимание стоит обратить на различные виды сиропов, подсластителей, красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса.
Что рекомендуют ученые
Исследователи подчеркивают, что речь идет не о полном отказе от любимых продуктов, а о соблюдении баланса.
Для здоровья мозга специалисты советуют делать основу рациона из овощей, фруктов, бобовых, рыбы, орехов и цельнозерновых продуктов. Такой тип питания близок к средиземноморской диете, которая считается одной из наиболее полезных для сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций.
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