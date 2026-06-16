Одним из украинских дронов поврежден Московский НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее Собянин сообщил, что за утро силами ПВО были перехвачены 60 дронов Вооруженных сил Украины, летевших на Москву.

Над регионами страны в ночь на 16 июня были ликвидированы 172 украинских беспилотника.

Кроме этого, ракетную опасность объявили в шести регионах России. Режим действует в Татарстане, Чувашии, а также Ульяновской, Пензенской, Орловской и Воронежской областях. Жителям напомнили, что во время ракетной опасности при нахождении в доме стоит укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной или кладовой.

Если же человек пребывает на улице, то ему нужно срочно зайти в ближайшее здание и найти там подходящее укрытие.

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