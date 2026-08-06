Путин поручил установить запрет на передачу акций Шереметьево иностранцам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции АО «Международный аэропорт Шереметьево» не могут быть отчуждены иностранцам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом главы государства аэропорт исключен из перечня стратегических акционерных обществ. При этом правительству поручено обеспечить сохранение государственного участия в управлении предприятием.

Согласно документу, при отчуждении акций Шереметьево должны быть соблюдены ряд обязательных условий. В частности, необходимо сохранить основной вид деятельности аэропорта, обеспечить модернизацию его производственных мощностей, а также не допустить передачи ценных бумаг иностранным гражданам и юридическим лицам, которые прямо или косвенно находятся под контролем иностранных лиц. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин утвердил ограничения на вывоз наличных рублей и золота в страны ЕАЭС. С 1 апреля гражданам запрещено вывозить наличные средства в сумме более эквивалента 100 тысяч долларов по курсу Центробанка. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлен полный запрет на вывоз наличных денег.

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