«Несправедливость»: управляющая компания задолжала Волочковой свыше 5 млн рублей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 6 532 0

Эти средства суд взыскал с организации после затопления квартиры артистки в Санкт-Петербурге.

Управляющая компания задолжала Волочковой более 5 млн рублей

Фото: © РИА Новости/Михаил Богачев

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Волочкова заявила, что не может получить 5 млн рублей компенсации от УК

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова сообщила, что не может получить более пяти миллионов рублей, которые суд взыскал с управляющей компании после затопления ее квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам артистки, несколько лет назад была затоплена квартира, которую ей подарил олигарх Сулейман Керимов. Волочкова утверждает, что причиной происшествия стала халатность управляющей компании.

После проведения независимой экспертизы был определен размер ущерба, а затем состоялось судебное разбирательство. Балерина рассказала, что ремонт ей пришлось оплачивать самостоятельно. По ее словам, впоследствии она была вынуждена продать эту квартиру.

«Я заплатила эти деньги за ремонт, который я произвела в своей квартире, и по причине вот этого всего, несправедливости этой, я вынуждена была продать эту квартиру. Свою любимую, понимаете, в Питере», — негодует Анастасия.

Артистка отметила, что решение суда было вынесено еще около двух лет назад, однако получить компенсацию ей до сих пор не удалось. По ее словам, недавно исполнительное производство было приостановлено. Балерина пояснила, что представители управляющей компании заявляют об отсутствии средств, однако ее адвокаты, как утверждает артистка, выяснили, что деньги у организации имеются.

«Есть исполнительный лист, есть официальная информация — мне должна эта управляющая компания пять миллионов рублей», — подчеркнула Волочкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Анастасии Волочковой возникли проблемы с ногой после возвращения к выступлениям. Балерина рассказала, что после операции в Германии ей рекомендовали дать себе несколько месяцев на восстановление, однако на сцену она вернулась уже через три недели. Вскоре после этого у артистки появились осложнения. По словам Волочковой, сначала на ноге возник синяк, затем появилась гематома, которая распространилась практически на всю конечность.

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