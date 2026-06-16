В Польше передумали поставлять Украине партию истребителей МиГ-29

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Отношения Киева и Варшавы переживают непростой период.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Закрывать небо Украины становится все сложнее не только из-за нехватки ракет для комплексов Patriot. Польша, которая обещала поставить партию истребителей МиГ-29, внезапно передумала. А все из-за того, что Зеленский в очередной раз обманул своих союзников. Отношения Варшавы и Киева и без того переживают непростой период.

Громкий скандал разразился вокруг героизации украинских националистов. Но именно сейчас власти Польши решили не идти на поводу у соседей. Почему — знает корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Варшава и Киев снова ссорятся по‑крупному. Новый виток конфликта между «заклятыми друзьями» разгорелся вокруг советских самолетов МиГ‑29.

Польша обещала отдать Украине истребители в ответ на передачу технологий в сфере беспилотников. Киев согласился, но за долгое время наработки так и не передал, хотя самолеты по‑прежнему требует. В Польше такое отношение терпеть устали и озвучили публичный ультиматум.

«Польша высказалась ясно. Мы хотим нарастить свой потенциал в области БПЛА, и мы хотим использовать возможности Украины в этой сфере. Но в этом вопросе ничего не изменилось. Он так и не был решен», — сказал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

В последнее время официальная Польша «атакует» Украину, что называется, по всем фронтам.

Евросоюз хотел выделить из так называемого Европейского фонда мира более шести миллиардов евро — их как раз недавно разблокировала Венгрия. Польша выступила резко против. И вдобавок потребовала вернуть уже потраченные на ВСУ 450 миллионов евро.

«Замминистра обороны Цезарий Томчик заявил, что это польские деньги, и борьба будет идти за каждый евро. Польша обвиняет Брюссель в попытке изменить правила игры в середине матча», — пишет RFM TV

И словно мало всего этого — так Зеленскому даже летать из Польши запретили.

С самого начала специальной военной операции глава киевского режима летал в зарубежные страны из аэропорта польского города Жешув. А вот на саммит Большой семерки во Франции почему‑то отправился из Кишинева. Так еще и опоздал на начало — первый блок обсуждений о вступлении Украины в ЕС стартовал без самой Украины.

«Сегодняшнее открытие первого блока переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС ясно показывает, что прогресс Европы остановить невозможно. Мы упорно работали, чтобы достичь этого момента», — сказал Зеленский.

Какой прогресс — непонятно. По итогам первого дня саммита Украине, как всегда, никакой конкретики о вступлении в Евросоюз так и не дали.

А на фоне активного противодействия Польши вопрос вступления Украины в ЕС становится крайне спорным.

Агрессивные жесты в сторону Киева бросает даже президент Кароль Навроцкий. Местная пресса пишет, что он дал Зеленскому несколько дней на размышления, прежде чем лишит его Ордена Белого Орла — главной государственной награды Польши.

«Аннулирование ордена Белого Орла, скорее всего, произойдет в течение нескольких дней, а не недель. Давая украинцам время, президент также хочет показать, что он не действует эмоционально в международных делах. Но время, предоставленное украинской стороне, не безгранично», — пишет Rzeczpospolita.

При всем этом Украина и национальная обида Польши уже стали настоящей разменной монетой в политических играх республики. Политики всех калибров стали использовать действия Киева, чтобы заработать очки — от кандидатов в мэры до премьера и президента.

Осуждая зверства украинских националистов, в Польше нередко забывают собственную историю, хотя в годы Второй мировой она была и остается весьма противоречивой, и многие вопросы до сих пор не закрыты.

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