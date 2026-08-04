«Его отвергают с самого начала»: Гарик Харламов рассказал, что изменило Колобка
История его героя о том, что может изменить человека.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Гарик Харламов: Колобка отвергают и не принимают с самого начала
Актер и юморист Гарик Харламов рассказал о главных смыслах фильма «Последний богатырь. Колобок». По словам артиста, история героя не только о приключениях, но и о том, как любовь и дружба способны изменить человека. Об этом Гарик Харламов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма.
Актер отметил, что в новой версии истории Колобок проходит через сложный путь и долгое время сталкивается с неприятием окружающих. Однако появление близких людей помогает герою пересмотреть свои взгляды.
«Безусловно, конечно, любовь. Любовь и дружба, неожиданно появившиеся в его жизни», — рассказал Харламов.
По словам артиста, именно возможность обрести настоящую связь с другими людьми становится для Колобка важным переломным моментом.
«Ведь его отвергают с самого начала и не принимают, и вдруг он получает возможность иметь друга, иметь любовь», — поделился актер.
Харламов подчеркнул, что именно эта идея стала одной из центральных в картине.
«И вот об этом, наверное, этот фильм», — заключил артист.
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