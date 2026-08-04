«Он черствеет»: Гарик Харламов объяснил хриплый голос Колобка в новом фильме

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 27 0

У хлебного героя была непростая судьба.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Гарик Харламов: мой Колобок вырос в среде, так сказать, бандитов

Актер и юморист Гарик Харламов рассказал, почему его версия Колобка в фильме «Последний богатырь. Колобок» получил необычный хриплый голос. По словам артиста, такая особенность связана с непростой судьбой героя, который проходит через серьезные испытания и меняется под влиянием окружающего мира. Об этом Гарик Харламов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма.

Актер отметил, что в новой истории Колобок отличается от привычного образа из народной сказки. По словам Харламова, его герой вырос в тяжелой среде и после ухода из дома столкнулся с суровой реальностью.

«Мой Колобок вырос в среде, так сказать, бандитов. Я не буду спойлерить фильм, но там его детство очень тяжелое. И, уйдя от родителей, то есть в его случае от бабушки и дедушки, он попадает в реальную жизнь, которая совершенно не такая розовая, как ему кажется», — рассказал артист.

По словам Харламова, именно жизненный опыт влияет на характер героя и даже отражается в его голосе.

«Он становится взрослее, становится грубее. Его голос хрипатый связан с тем, что он сам по себе черствеет. Вот этот черствый хлеб, который прошел много-много испытаний», — объяснил актер.

При этом юморист отметил, что несмотря на все сложности, у героя появляется шанс измениться.

«И вдруг так случается, что ему выпадает возможность измениться. Как измениться и что произошло, я рассказывать не буду», — добавил Гарик Харламов.

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