«Реальный вклад»: Путин оценил проекты участников конкурса «Большая перемена»

Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»

Красноярск на день стал не только географическим, но и просветительским центром России. Там прошел финал всероссийского конкурса «Большая перемена». За семь лет он объединил миллионы талантливых детей. Жюри оценивает не знание школьной программы, а креативность и умение работать в команде.

Сюрпризом стало появление на сцене Владимира Путина, юные участники конкурса не раз прерывали его выступление аплодисментами, и было видно, что президент не ожидал такого бурного приема. Все детали этой встречи подметил специальный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

О том, что приветствовать участников «Большой перемены» будет сам Владимир Путин, никто не знал до последнего момента. Президент выходит на сцену, дважды отбивает футбольный мяч от ведущих, а зал встречает главу государства громкими овациями, речь даже приходится прерывать.

«В этом году заключительный этап конкурса проходит в Красноярске, сюда приехали 800 финалистов из разных регионов — это талантливые и энергичные ребята», — рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«Большая перемена» — это проект президентской платформы «Страна возможностей». Уже седьмой по счету сезон. За годы работы конкурса перемены в жизни случились у семи миллионов ребят.

«Дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошел испытания через „Большую перемену“. Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно», — отметил президент РФ Владимир Путин.

С теми, кто проявил себя, Владимир Путин беседует отдельно. Дарья из Липецкой области создает видеоролики про вклад региона в Великую Победу — ее проект «Родина» начался с обычного детского любопытства.

«В девять лет я со своим другом решила снять фильм о заброшенном храме в соседнем селе. В итоге после нашего фильма данный храм стал культурным наследием Липецкой области», — поделилась участница всероссийского конкурса «Большая перемена» Дарья Липайкина.

«Молодец какая! Здорово, действительно такой реальный вклад в сохранение нашего наследия. Спасибо», — оценил проект школьницы Путин.

Президент называет полезной работу Валерии Арифулиной, которая вместе с сестрой — у обеих нарушения слуха — посвятила проект детям с кохлеарными имплантами. Это высокотехнологичные нейропротезы.

«Этот проект создан в целях того, чтобы рассказать взрослым и педагогам в том числе, чтобы они знали, как взаимодействовать с такими детьми. Я бы хотела, чтобы этот проект стал более масштабным, чтобы больше людей узнавали о кохлеарных имплантах, что люди могут слышать даже без слуха», — сказала Валерия Арифулина, участница всероссийского конкурса «Большая перемена» из Приморского края.

Дмитрий из Петербурга придумал доступные протезы ноги для детей восьми-двенадцати лет. По словам школьника, они будут дешевле современных аналогов в десять раз. Разработка уже заинтересовала бизнес.

«С этим проектом мы съездили на научный фестиваль „Первых“, где получили поддержку от компании на создание уже бионического протеза с коленным модулем, которым мы сейчас и занимаемся, который уже будет полностью управляться за счет мозговых импульсов», — отметил участник конкурса Дмитрий Сокин.

Многие создатели проектов участвуют в «Большой перемене» не первый раз. Алексей называет себя ветераном конкурса — открыл в родном Красноярске агентство по продвижению соцсетей.

«У нас, представляете, были клиенты из Санкт-Петербурга, Самары, Москвы, Калининграда. То есть мы не ограничивались только территорией Красноярского края», — подчеркнул Алексей.

«А как продвигаться в этой сфере? Где-то собираетесь учиться дальше?», — спросил у юноши глава государства.

«Да, я поступаю в Президентскую академию в Москве на производственный менеджмент. Как раз сегодня должен быть приказ о зачислении», — ответил Алексей.

Ивану из Свердловской области только еще предстоит осуществить мечту — стать актером. Путь к сцене, рассказывает он президенту, оказался тернист.

«Мой папа возит меня 190 километров до города Екатеринбурга, чтобы я играл в театре три раза в неделю», — сообщил Иван.

«Молодец!» — подчеркнул Путин.

«Большая перемена» для этих способных и инициативных ребят стала стартовой площадкой. Самые первые победители уже окончили вузы, кто-то попробовал себя в кадровых конкурсах управленцев.

«Приятно видеть, когда приезжаешь в один из субъектов и видишь эти счастливые глаза, и он говорит: «Артур Валерьевич, благодаря «Большой перемене» я сегодня являюсь советником главы республики», — привел пример председатель правления «Движения первых», герой РФ Артур Орлов.

А может, кто-то из финалистов вернется в Красноярск как специалист. Президент отмечает — это один из промышленных центров. Нефтяные и горно-металлургические компании инвестируют в проекты, открывают месторождения. Об этом Владимиру Путину докладывает губернатор.

Регион — один из центров развития космической отрасли. Две трети спутников на орбите созданы здесь, на берегах Енисея. Чтобы насытить кадрами эту сферу, открываются космические классы и лаборатории при университетах.

Отдельная тема беседы — помощь участникам СВО и их семьям: от медицинской реабилитации до трудоустройства и обучения.

«По просьбе, например, жен наших ребят, специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Машина есть, глава семейства ушел выполнять боевые задачи — машина стоит. Говорит, я бы могла детей возить, мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась», — рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Семьи в сельской местности обеспечивают углем и дровами. За каждой закреплен социальный координатор. Вопросов к нему и губернатору от участников СВО и их семей все меньше, но Владимир Путин просит руководство края не расслабляться.

«Это надо продолжать. Стоит только остановиться на одну секунду — и регресс пойдет», — указал президент.

«Нельзя останавливаться — это все сегодня уже понимают», — признал Котюков.

Власти понимают и необходимость региональной кадровой программы «Сибирский характер». Из 59 — 23 ветерана СВО получили управленческую должность, несколько человек скоро возглавят краевые органы власти.

Еще одна подготовка в стенах Сибирского федерального университета: на базе военно-учебного центра в этому году обучение завершили почти 100 кадровых офицеров, 24 курсанта — артиллеристы и специалисты ПВО — подписали контракт с Министерством обороны и с честью выполняют долг по защите родины.

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