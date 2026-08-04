Летел прямо на нас: очевидец рассказал об атаке БПЛА на пляж под Геленджиком

В больнице Геленджика остаются около 20 пострадавших после атаки БПЛА

Украинские боевики вновь ударили по мирным жителям. Террористы направили беспилотник на пляж Архипо-Осиповки в Краснодарском крае. Температура там сейчас почти 30 градусов, поэтому около моря было много отдыхающих. И дрон ударил прямо по ним. В результате семь человек погибли, в том числе трое детей. Еще больше 40 получили ранения. Причем 17 человек сейчас в тяжелом состоянии, все они в больнице.

«Мы сидели в беседке. И он прямо в нашу беседку начал лететь, мы все подскочили, начали убегать. И он прямо в наш столик. Мой друг сейчас в реанимации», — поделился один из очевидцев.

«В городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильные отделения — это травматологическое и хирургическое отделения больницы, — из них трое детей. Один ребенок ожидает эвакуации и уже в эти минуты будет эвакуирован в детскую краевую больницу», — рассказал главный врач ГБУЗ «Городская больница города-курорта Геленджик» Сергей Ермаков.

Глава региона уже заявил, что поддержка будет оказана семьям погибших, а также всем пострадавшим.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила НАТО в причастности к атаке на Краснодарский край. По ее словам, страны Североатлантического альянса и Европейского союза стали «частью международной террористической деятельности».

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