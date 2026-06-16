Хвостатый сотрудник: можно ли брать с собой питомца на работу

Юрист Кофанов: чтобы взять на работу питомца, нужно разрешение руководства

Появление на рабочем месте с домашним животным может быть расценено как нарушение дисциплины. Об этом изданию «Абзац» сообщил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

«Тем, кто хочет взять кошку или собаку с собой в офис, действовать нужно исключительно через официальное согласование с руководством с фиксацией разрешения в письменном виде, чтобы в будущем этот факт не был использован против работника как нарушение дисциплины или условий труда», — уточнил эксперт.

Он отметил, что в Трудовом кодексе России нет прямых запретов на присутствие животных. Исключение составляют только предприятия, где это запрещено санитарными нормами, например, пищевые.

Но стоит учитывать, что работодатель отвечает за безопасность своих сотрудников, напомнил Кофанов. В случае, когда кто-то самовольно приходит на работу с питомцем, руководитель эту самую безопасность гарантировать уже не может.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому и с какими животными лучше спиться. Однако не стоит забывать, что людям с астмой, аллергией и слабым иммунитетом лучше вообще отказаться от отдыха в одной кровати с питомцем. Также от этого необходимо ограждать маленьких детей.

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