Криштиану Роналду не приехал на «собственную свадьбу» на Мадейру

Сотни фанатов ждали свадьбу Роналду на Мадейре, но в собор приехала другая пара

В Фуншальском соборе на Мадейре состоялась грандиозная свадьба, однако ее героями, вопреки ожиданиям многочисленных зрителей, стали не футболист Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru Анастасия Огай.

С самого утра у храма собирались поклонники знаменитой пары. Дети и взрослые ждали у входа, многие держали телефоны наготове и надеялись увидеть Роналду и Родригес. Однако вместо звездных гостей в собор приехали другие молодожены, сообщает портал TN Todo Noticias.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду и Родригес могут пожениться 8 августа на Мадейре. Также и 5-tv.ru писал о том, что церемония могла пройти именно в соборе Фуншала, а продолжиться — в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

Выбор Фуншала связывали с тем, что этот город является малой родиной футболиста. Именно здесь Роналду родился и сделал первые шаги в спорте. В городе также установлена бронзовая статуя спортсмена и работает названный в его честь отель.

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