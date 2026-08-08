«Нужно помогать, нужно делать»: Овечкин о главной проблеме детского хоккея

Овечкин: хоккей самый затратный спорт для детей

Главной проблемой детского хоккея остается высокая стоимость экипировки. Об этом заявил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на пресс-конференции после Гала-матча в рамках финала Кубка Александра Овечкина.

По словам спортсмена, хоккей требует значительных затрат от родителей, поскольку ребенку по мере роста приходится регулярно менять форму и инвентарь.

«Понятное дело, что хоккей — это затратный вид спорта, потому что каждый год нужно менять форму, потому что ребенок растет. Когда я начинал тренироваться, нам выдавали форму в детской спортивной школе», — рассказал Овечкин.

Он отметил, что по сравнению с другими популярными видами спорта хоккей требует гораздо больше специального оборудования.

«Если взять футбол, плавание и хоккей, конечно же, хоккей — самый затратный, потому что клюшка нужна, шлем, коньки. В плавании нужны плавки и, в принципе, тапочки и все. В футболе — бутсы, шорты и майка», — объяснил хоккеист.

Овечкин подчеркнул, что поддержка детского спорта помогает привлечь больше детей к занятиям и оторвать их от гаджетов.

«Это нужно помогать, нужно делать для того, чтобы дети занимались, дети приходили, не во дворах там шастали, не в телефонах сидели, а занимались спортом», — добавил капитан «Вашингтон Кэпиталз».

Гала-матч Кубка Александра Овечкина прошел 8 августа в Московской области. Команды возглавили сам Овечкин и олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Основное время встречи завершилось результативной ничьей со счетом 8:8.

В матче приняли участие известные хоккеисты, спортивные функционеры и представители других видов спорта. За команду Овечкина сыграли Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов, Роман Ротенберг, Вячеслав Войнов, Андрей Марков, Андрей Аршавин, Евгений Плющенко и другие.

Кубок Александра Овечкина проводится в Подмосковье с 2018 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. В восьмом турнире приняли участие 24 команды ведущих детско-юношеских хоккейных академий России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Овечкин назвал своего семилетнего сына Сергея бесстрашным спортсменом. Юный хоккеист вышел на лед вместе с отцом в гала-матче Кубка Александра Овечкина и сыграл против взрослых спортсменов.

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