«Это очень больно»: сын Джо Байдена рассказал о тяжелом состоянии отца

Сын Байдена рассказал о сильных болях отца из-за рака

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер рассказал о состоянии отца. Как он заявил BBC, рак предстательной железы распространился на кости и причиняет Байдену сильную боль.

«Рак распространился, метастазировал в кости и дальше. Это очень больно и во многих отношениях крайне изнурительно», — высказался Хантер Байден.

О том, что у Джо Байдена обнаружили рак предстательной железы, стало известно в мае 2025 года. Врачи выявили агрессивную форму заболевания. В офисе бывшего президента сообщили, что опухоль реагирует на гормональное лечение, которое позволяет сдерживать развитие болезни.

Сначала Байден проходил гормональную терапию. Осенью 2025 года он начал курс лучевой терапии, который продолжался пять недель и завершился в октябре. Ранее бывший президент говорил, что лечение идет «очень хорошо».

В июле 2026 года The Washington Post сообщила, что болезнь и лечение заметно ослабили Байдена.

Джо Байден был президентом США с 2021 по 2025 год. На выборах 2024 года он сначала планировал баллотироваться на второй срок, но летом 2024 года отказался от участия в гонке и поддержал вице-президента Камалу Харрис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после ухода Джо Байдена из Белого дома его сын Хантер пытается поправить финансовое положение продажей собственных картин.

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