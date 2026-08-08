Экс-глава Верховного суда Венгрии согласился занять пост президента страны

Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение партии «Тиса» стать кандидатом на пост президента страны. Об этом сообщил лидер фракции и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в социальной сети Facebook*.

«Мы лично проинформировали Андраша Баку о решении фракции „Тисы“ и одновременно предложили ему стать кандидатом на пост президента. Господин председатель принял это предложение», — написал Мадьяр.

Андраш Бака возглавлял Верховный суд Венгрии с 2009 по 2011 год. Он покинул должность после проведения реформы судебной системы при правительстве Виктора Орбана. До этого Бака работал судьей Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

В 2012–2020 годах он занимал пост председателя судебной коллегии Курии Венгрии, которая появилась после реформирования Верховного суда страны.

Венгрия является парламентской республикой, где ключевая роль в управлении государством принадлежит премьер-министру и правительству. Президента страны избирает парламент большинством голосов, а официально выдвигать кандидатов могут парламентские фракции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андраш Арато, известный как герой мема «Гарольд, скрывающий боль», стал лидером анонимного опроса о потенциальных кандидатах на пост президента Венгрии. 79-летний бывший инженер-электрик получил наибольшую поддержку в голосовании, которое организовала партия «Тиса».

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