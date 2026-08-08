Экс-глава Верховного суда Венгрии согласился занять пост президента страны

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 50 0

Президента страны избирает парламент большинством голосов, а официально выдвигать кандидатов могут парламентские фракции.

Экс-глава Верховного суда Венгрии может стать президентом

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение партии «Тиса» стать кандидатом на пост президента страны. Об этом сообщил лидер фракции и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в социальной сети Facebook*.

«Мы лично проинформировали Андраша Баку о решении фракции „Тисы“ и одновременно предложили ему стать кандидатом на пост президента. Господин председатель принял это предложение», — написал Мадьяр.

Андраш Бака возглавлял Верховный суд Венгрии с 2009 по 2011 год. Он покинул должность после проведения реформы судебной системы при правительстве Виктора Орбана. До этого Бака работал судьей Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

В 2012–2020 годах он занимал пост председателя судебной коллегии Курии Венгрии, которая появилась после реформирования Верховного суда страны.

Венгрия является парламентской республикой, где ключевая роль в управлении государством принадлежит премьер-министру и правительству. Президента страны избирает парламент большинством голосов, а официально выдвигать кандидатов могут парламентские фракции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андраш Арато, известный как герой мема «Гарольд, скрывающий боль», стал лидером анонимного опроса о потенциальных кандидатах на пост президента Венгрии. 79-летний бывший инженер-электрик получил наибольшую поддержку в голосовании, которое организовала партия «Тиса».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выросло до пяти
13:33
Бюджетный ремонт: как задекорировать стены обычной штукатуркой своими руками
13:27
Российские военные нанесли удары по аэродрому и объектам ТЭК Украины
13:12
Российские военные уничтожили логистический центр ВСУ в Сумской области
12:59
В Иране впервые за пять месяцев показали кадры с Моджтабой Хаменеи
12:44
Захарова: Такаити не решилась назвать страну, сбросившую на Японию атомную бомбу

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
«Очень сложная работа»: Бородина о съемках в фильме
Третий тур РПЛ-2026/27: «Спартак» купил Даку и принимает «Краснодар»
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео