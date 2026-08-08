«Родной город»: Овечкин раскрыл, где будет жить после завершения карьеры

Овечкин после завершения карьеры в НХЛ переедет с семьей в Россию

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после завершения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) планирует вместе с семьей переехать в Россию. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции после Гала-матча в рамках финала Кубка Александра Овечкина.

«Москва — это мой родной город. Понятное дело, что мы будем жить здесь. Здесь родные, близкие и друзья», — заявил хоккеист.

Александр Овечкин живет в Вашингтоне с 2005 года. В США хоккеист переехал после того, как его первым номером драфта НХЛ выбрал «Вашингтон Кэпиталз». В октябре того же года он дебютировал за клуб и сразу заявил о себе, забросив две шайбы в первом матче. Вашингтон стал главным городом в карьере Овечкина: здесь он стал капитаном команды, а в 2018 году вместе с «Кэпиталз» завоевал Кубок Стэнли.

Гала-матч Кубка Александра Овечкина прошел 8 августа в Московской области. Команды возглавили сам Овечкин и олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Основное время встречи завершилось результативной ничьей — 8:8.

В матче приняли участие известные хоккеисты, спортивные функционеры и представители других видов спорта. В команде Овечкина сыграли Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов, Роман Ротенберг, Вячеслав Войнов, Андрей Марков, Андрей Аршавин, Евгений Плющенко и другие. На лед также вышел семилетний сын капитана «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Овечкин.

Сам турнир Кубок Александра Овечкина проводится в Подмосковье с 2018 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. В восьмом розыгрыше приняли участие 24 команды ведущих детско-юношеских хоккейных академий России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в свободное от матчей и тренировок время Александр Овечкин предпочитает проводить с семьей и друзьями, а также любит отдыхать в бане.

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