Гузеева попросила Киркорова помочь бездомным собакам в Болгарии

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева обратилась к народному артисту России Филиппу Киркорову с просьбой помочь организовать приют для бездомных собак в Болгарии. Обращение к звезде она опубликовала в социальных сетях.

Гузеева рассказала о местных волонтерах, которые занимаются передержкой животных и поиском для них новых хозяев. По словам телеведущей, активисты делают все возможное, однако им не хватает ресурсов для создания полноценного приюта.

Телеведущая отдельно обратилась к Филиппу Киркорову, напомнив, что певец так же любит собак и помогает животным.

«Филипп, я так люблю тебя и так уважаю и знаю, что ты меня тоже любишь. Вот я на твоей, так сказать, земле, на твоей родине, в Болгарии. Давай что-нибудь придумаем? Потому что у тебя тоже есть собачки, ты их любишь», — заявила Гузеева.

Она добавила, что в Болгарии, по ее словам, часто сталкиваются с проблемой брошенных животных. Телеведущая призналась, что ей тяжело проходить мимо таких ситуаций и она может забрать очередную собаку с улицы.

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