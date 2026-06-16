Льготы под пересмотр: что изменится для пенсионеров, которые прописаны в квартире с детьми

Для живущих с детьми пенсионеров будут пересмотрены льготы

С 1 июля в России меняется порядок оценки нуждаемости пенсионеров, которые живут в одной квартире с детьми или внуками. Новые правила затронут назначение социальных льгот, субсидий и отдельных региональных выплат.

Главное изменение связано с расчетом доходов. Теперь при определении права на господдержку могут учитывать не только пенсию и личные поступления пожилого человека, но и общий доход совершеннолетних членов семьи, проживающих вместе с ним. В расчет включат зарплаты, пособия, официальные выплаты и другие законно подтвержденные источники средств.

Такой подход должен сделать оценку материального положения семьи более полной. Однако для части пенсионеров это может обернуться пересмотром уже назначенных мер поддержки. Если совокупный доход семьи окажется выше установленного порога, право на отдельные льготы или субсидии могут ограничить.

В первую очередь изменения могут коснуться пожилых людей, которые получают компенсации за жилищно-коммунальные услуги, региональные доплаты или помощь как малообеспеченные граждане. Раньше при рассмотрении таких вопросов чаще ориентировались на доход самого пенсионера, теперь же значение будет иметь финансовое положение семьи в целом.

Из-за этого пенсионеры, проживающие с работающими детьми или внуками, могут столкнуться с уменьшением выплат либо потерей права на некоторые виды поддержки. При этом окончательное решение будет зависеть от конкретных региональных правил, состава семьи, подтвержденных доходов и действующих критериев нуждаемости.

Автоматические перерасчеты могут начаться уже в первые месяцы лета. Поэтому пенсионерам рекомендуют заранее уточнить, какие документы могут понадобиться для сохранения льгот или пересмотра уровня помощи.

Проверять актуальную информацию стоит на официальных ресурсах: сайтах региональных органов социальной защиты, отделениях Социального фонда России и портале Госуслуги. Там должны публиковать новые критерии, перечень документов и сроки подачи заявлений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.