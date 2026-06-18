В Подмосковье закрылся ТЦ «Мега Белая Дача» после атаки украинских беспилотников

Торговый центр «Мега Белая Дача» в Московской области временно прекратил работу после атаки ВСУ. Об этом сообщила администрация комплекса в Telegram-канале.

Как уточнили в администрации, торговый центр закрыли по техническим причинам. Сроки возобновления работы объекта пока не назывались.

Посетителей пообещали дополнительно проинформировать о том, когда комплекс снова заработает.

В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки вражеского беспилотника упали на кровлю торгового центра «Белая Дача». Это привело к возгоранию.

Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 180 беспилотников, которые летели на Москву.

До этого Собянин заявил, что одно из зданий на территории торгового комплекса «Садовод» получило незначительные повреждения из-за падения обломков украинских беспилотников.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, силы ПВО сбили за утро 137 беспилотников ВСУ, летевших на Москву.

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