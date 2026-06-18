Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 55 0

Встреча проходит в «Казань Экспо» и посвящена 35-летию отношений РФ с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Что обсудят Путин и лидеры АСЕАН на саммите в Казани

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Заседание проходит в рамках юбилейного саммита, приуроченного к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Сопредседателем встречи выступает президент Филиппин Фердинанд Маркос.

Участники саммита обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также развитие стратегического партнерства России и АСЕАН.

По итогам заседания планируется подписание четырех документов. Среди них — Казанская декларация, комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026–2030 годы, а также совместные заявления по энергетике и культуре.

Также вторая часть саммита пройдет в формате рабочего завтрака. Она будет посвящена интеграционным процессам на евразийском пространстве. Ожидается, что президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин представит доклад об основных итогах Делового форума Россия — АСЕАН.

По завершении заседания Путин и Маркос сделают заявление для прессы. Затем российский лидер продолжит серию двусторонних встреч на полях саммита.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, лидеры зарубежных делегаций прибыли на саммит Россия — АСЕАН в Казань.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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