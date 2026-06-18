Санкт-Петербургский Дом музыки завершил юбилейный XX сезон

В Северной столице грандиозным концертом завершился XX сезон Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина. Вместе с маэстро на сцену вышли выдающиеся музыканты. За все эти годы они объехали больше полусотни стран, дали две с половиной тысячи концертов.

Ну а главной миссией Дома музыки была и остается поддержка молодых дарований. Из Николаевского дворца передает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Великое русское слово. И великая русская музыка. На сцене Николаевского дворца — два универсальных языка: музыки и литературы. Они дополняют друг друга. Буквально дышат вместе. Этот вечер закрывает двадцатый юбилейный концертный сезон Санкт-Петербургского Дома музыки.

«Это единство нашей культуры: языка и музыки, и музыки языка, и языка музыки. Можно как угодно переставлять. Шедевры, которые вы услышите сегодня, они относятся и к поэзии, и к музыкальным произведениям», — сказал народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Где-то текст — предисловие, а где-то он, наоборот, будто ставит точку. Путешествие сквозь века по русской культуре: от высокого «штиля» Сумарокова и Ломоносова до пронзительной лирики XX века, где каждое слово становится частью национальной памяти.

— И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!

Эти строки о подлинной силе слова звучали особенно символично, учитывая, что вечер был еще и посвящен памяти выдающегося лингвиста Людмилы Вербицкой. Тексты, пережившие века, дополняла палитра музыкального искусства — от изящной музыки Перголези, переосмысленной Стравинским, до лирики Чайковского, Рахманинова, Глазунова. Каждая мелодия продолжает разговор о русской культуре.

С корифеями сцены — молодые музыканты. Для них это бесценный опыт работы: увидеть, как признанные мастера работают с каждым словом, с каждой нотой. Все 20 лет поддержка молодых талантов остается главным призванием Санкт-Петербургского дома музыки.

«Петербургский Дом музыки в первой четверти XXI века — это одно из центральных культурных событий Петербурга, шагающее и по России, очень тесно сотрудничающее с таким движением, как „Сириус“, обращенное прежде всего к детям. Это событие колоссальное, и 20 лет — это здорово», — отметил народный артист РФ Николай Буров.

Сегодня Алексей Лобиков — солист оркестра Мариинского театра, музыкант с блестящей карьерой. И трудно переоценить ту роль, которую Дом музыки сыграл в его становлении, поверив в него в самом начале творческого пути.

«Тромбон — далеко не самый сольный инструмент, но благодаря Дому музыки и огромному количеству сольных концертов есть возможность пропагандировать, показывать возможности инструмента», — рассказал солист оркестра Мариинского театра Алексей Лобиков.

Больше шестисот музыкантов сегодня — солисты Дома музыки. За все эти годы они дали больше двух с половиной тысяч концертов в полусотне стран.

Этот концерт завершил юбилейный сезон в Петербурге. Лето — традиционное время образовательных программ. В эти месяцы солисты Дома музыки будут выступать на черноморском побережье — в Крыму и Сириусе.

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