«Пользуется авторитетом»: Путин оценил роль АСЕАН в мире и отношениях с Россией

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Объединение выдержало проверку временем и смогло выстроить устойчивую систему межгосударственного сотрудничества.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Путин оценил роль АСЕАН в мире и отношениях с Россией

Стратегическое партнерство России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии играет важную стабилизирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани.

По словам российского лидера, АСЕАН пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире.

«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом», — заявил Путин.

Он отметил, что объединение выдержало проверку временем и смогло выстроить систему межгосударственного сотрудничества. Эта система, как подчеркнул президент, основана на общепризнанных нормах международного права и взаимном учете интересов.

«Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что отношения России и АСЕАН имеют характер стратегического партнерства. В условиях геополитической турбулентности такое взаимодействие, по его словам, становится важным фактором стабильности в регионе.

Участники саммита на пленарном заседании обсуждают актуальные международные и региональные вопросы, а также дальнейшее развитие стратегического партнерства России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Накануне на его полях открылся Деловой форум Россия — АСЕАН.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, лидеры зарубежных делегаций прибыли на саммит Россия — АСЕАН в Казань.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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