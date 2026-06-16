Год риска: ученые связали дату рождения с угрозой инсульта

Год рождения человека может быть связана с вероятностью развития инсульта

Ученые Ратгерского университета в США обнаружили связь между годом рождения человека и вероятностью развития инсульта. К такому выводу специалисты пришли после анализа более 225 тысяч случаев нарушения мозгового кровообращения. Результаты их работы опубликованы в Journal of the American Heart Association.

По данным исследователей, люди, появившиеся на свет в 1965–1974 годах, сталкиваются с инсультом примерно в два раза чаще, чем представители поколения 1945–1954 годов рождения. Именно у второй группы, согласно изученной статистике, частота кровоизлияний в мозг оказалась самой низкой.

При этом наиболее уязвимыми, по оценке специалистов, остаются люди, родившиеся до 1945 года. В их случае риск дополнительно усиливается возрастом.

Руководитель исследования, профессор Ратгерского университета Джон Б. Костис отметил, что найденная закономерность не имеет ничего мистического. По его словам, разницу между поколениями можно объяснить развитием медицины и изменением образа жизни.

Один из ключевых факторов — появление препаратов, снижающих уровень липидов в крови, включая статины, а также распространение антигипертензивной терапии. Эти подходы стали активно развиваться уже после середины 1940-х годов, что могло повлиять на здоровье людей, родившихся позднее.

Однако у более молодых поколений появились другие риски. С 1960-х годов в мире начала расти распространенность ожирения и диабета. Оба состояния напрямую связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые со временем могут стать причиной инсульта.

Еще одной проблемой ученые считают отношение людей к лечению. Многие пренебрегают рекомендациями врачей, самостоятельно отменяют назначенные препараты или ищут способы «оздоровления» в интернете. В результате даже развитие медицины не всегда помогает снизить риски у более молодых групп.

С этой точки зрения наиболее благоприятное положение оказалось у людей в возрасте примерно от 60 до 70 лет. А вот в группе повышенного риска, по выводам исследователей, находятся люди старше 72 лет, а также те, кому сейчас около 40–55 лет.

Инсульт остается одной из главных причин смертности в мире и занимает первое место среди причин инвалидности. Ежегодно нарушение кровообращения головного мозга уносит, по разным оценкам, от шести до семи миллионов жизней.

Всего каждый год инсульт переносят до 12 миллионов человек. Это означает, что новые случаи происходят практически непрерывно — примерно каждые полторы минуты.

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