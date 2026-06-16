«Нельзя распознать визуально»: патрульные машины ГАИ оснащают «умными» комплексами

Патрульные машины ГАИ оснащают «умными» комплексами фото-видеофиксации

Патрульные автомобили ГАИ в России оснащают «умными» комплексами, которые автоматически распознают государственные регистрационные знаки, проверяют автомобили по базам розыска и помогают выявлять нарушения ПДД без участия инспектора. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной старту всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин.

«Мы поставили перед собой целью оснастить все патрульные автомобили дорожно-патрульной службы такими комплексами», — заявил Понарьин.

По его словам, только в прошлом году в регионы было поставлено более 700 таких комплексов, и в дальнейшем МВД намерено сохранять аналогичные темпы оснащения. Сейчас преимущественно закупаются системы внутреннего расположения, которые невозможно заметить снаружи автомобиля.

«Пока мы закупаем комплексы внутреннего расположения, то есть их нельзя распознать визуально, но тем не менее они существуют», — отметил генерал-майор полиции.

Понарьин пояснил, что при распознавании государственных номеров система одновременно проверяет автомобиль по розыскным и другим ведомственным базам данных. Это позволяет сотрудникам Госавтоинспекции оперативно получать информацию и быстрее реагировать на выявленные нарушения или разыскиваемые транспортные средства.

«Эти комплексы, распознавая регистрационные знаки, одновременно дают нам информацию о нахождении транспортного средства в розыске», — подчеркнул он.

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