Россияне завоевали две награды на чемпионате Европы по пятиборью

Россияне завоевали две медали на чемпионате Европы по современному пятиборью. Соревнования проходили в Стамбуле.

Спортсмен Егор Громадский стал победителем мужского турнира, набрав 1606 баллов. Второе место занял венгр Ботонд Тамаш с результатом 1599 очков, а бронзовую медаль получил итальянец Джорджио Малан, набравший 1592 балла.

Кроме того, россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова стали бронзовыми призерами эстафеты, набрав 1332 очка. Лучший результат спортсменки показали в плавании.

Золотые медали в этой дисциплине завоевали швейцарки Анна и Катарина Юрт с 1364 очками. Серебро досталось представительницам Венгрии Оршолии-Дороттии Варги и Диане Райнчак, которые набрали 1356 баллов.

Всего на чемпионат Европы в Стамбул отправились десять российских спортсменов. Турнир завершится 9 августа.

Выступление российских спортсменов стало первым стартом отечественных пятиборцев под национальным флагом за последние пять лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 9 июля Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов.

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