Уезжающие в отпуск россияне могут уменьшить расходы на коммунальные услуги

Уезжающие в отпуск россияне могут уменьшить часть расходов на коммунальные услуги, даже если квартира временно остается пустой. О правилах перерасчета и условиях его оформления сообщает портал aif.ru.

Право на перерасчет предусмотрено постановлением правительства РФ № 354. Оно действует, если жильцы отсутствуют дома не менее пяти полных календарных дней подряд (без учета дня отъезда и дня возвращения. — Прим. ред.). При соблюдении условий можно пересчитать оплату за холодную и горячую воду, водоотведение, газ для приготовления пищи, а также обращение с твердыми коммунальными отходами.

При этом часть платежей уменьшить не получится. Оплата отопления, содержания общего имущества дома и взносы на капитальный ремонт сохраняются, поскольку эти расходы не зависят от фактического проживания человека в квартире.

Эксперты отмечают, что при наличии индивидуальных приборов учета отдельный перерасчет обычно не требуется: если жильцы не пользуются водой или другими ресурсами, показания счетчиков будут нулевыми. Если счетчиков нет, оформить перерасчет можно только при подтвержденной невозможности их установки.

Необходимо обратиться в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие: билеты, путевку, документы о проживании в гостинице или другие справки. Заявление можно подать в течение 30 дней после возвращения.

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