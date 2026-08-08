Жители Украины жалуются на дефицит продуктов в супермаркетах

Отсутствие ряда товаров в супермаркетах на Украине вызвало волну недовольства среди местных жителей. Об этом сообщает местный портал Hromadske.

Издание пишет, что жители на своих страницах публикуют фотографии пустых полок в некоторых магазинах. Жалобы связаны с резким сокращением в продаже свежих фруктов, овощей, молочной продукции и мяса.

Дефицит товаров подтверждают и другие украинские новостные агентства. В частности, проблема заметна в Киеве. Горожане признаются, что пустые полки в отделе фруктов и овощей вызывают у них беспокойство.

Кроме того, СМИ подчеркивают, что жители города раскупают консервы и продукты из бакалейного отдела, так как эти товары недорогие и долго хранятся. Авторы добавили, что дефицит продуктов может продлиться несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вспышке лихорадки Западного Нила на подконтрольной Киеву территории Сумской области. В этом же регионе зафиксирован один из самых высоких на Украине показателей заражения гепатитом С.

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