Жители Украины жалуются на дефицит продуктов в супермаркетах

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 83 0

Резко сократилось наличие в продаже свежих фруктов, овощей, молочной продукции и мяса.

Дефицит продуктов на Украине — что произошло

Фото: © РИА Новости/Павел Паламарчук

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отсутствие ряда товаров в супермаркетах на Украине вызвало волну недовольства среди местных жителей. Об этом сообщает местный портал Hromadske.

Издание пишет, что жители на своих страницах публикуют фотографии пустых полок в некоторых магазинах. Жалобы связаны с резким сокращением в продаже свежих фруктов, овощей, молочной продукции и мяса.

Дефицит товаров подтверждают и другие украинские новостные агентства. В частности, проблема заметна в Киеве. Горожане признаются, что пустые полки в отделе фруктов и овощей вызывают у них беспокойство.

Кроме того, СМИ подчеркивают, что жители города раскупают консервы и продукты из бакалейного отдела, так как эти товары недорогие и долго хранятся. Авторы добавили, что дефицит продуктов может продлиться несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вспышке лихорадки Западного Нила на подконтрольной Киеву территории Сумской области. В этом же регионе зафиксирован один из самых высоких на Украине показателей заражения гепатитом С.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выросло до пяти
13:33
Бюджетный ремонт: как задекорировать стены обычной штукатуркой своими руками
13:27
Российские военные нанесли удары по аэродрому и объектам ТЭК Украины
13:12
Российские военные уничтожили логистический центр ВСУ в Сумской области
12:59
В Иране впервые за пять месяцев показали кадры с Моджтабой Хаменеи
12:44
Захарова: Такаити не решилась назвать страну, сбросившую на Японию атомную бомбу

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
«Очень сложная работа»: Бородина о съемках в фильме
Третий тур РПЛ-2026/27: «Спартак» купил Даку и принимает «Краснодар»
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео