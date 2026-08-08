Ушел из жизни советский кинорежиссер Борис Конунов

Советский и молдавский режиссер и сценарист Борис Конунов умер на 80-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети сообщило министерство культуры Молдавии.

«Режиссер, сценарист и оператор Борис Конунов, видная фигура в национальном кинематографе и художественном образовании Молдавии, скончался 7 августа 2026 года в возрасте 79 лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Конунов оставил заметный след в кинематографе и подготовке кадров в области искусства. В министерстве добавили, что его картины стали частью культурного наследия страны.

Конунов родился 27 мая 1947 года в Ташкенте. Он участвовал в создании таких работ, как «Риск», «Дмитрие Кантемир», «Продолжительность дня» и других. Режиссер также снял фильмы «Подготовка к экзамену», «Курс», «Вам телеграмма», «Кино в последнем вагоне».

Кроме творческой деятельности, Конунов занимался преподавательской работой. Он был профессором Академии музыки, театра и изобразительных искусств, а также состоял в совете директоров Национального центра кинематографии.

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