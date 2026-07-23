Российская армия отрезает Украину от поставок вооружения по морю. Реактивные «Герани» подбили сразу пять грузовых судов. Часть из них находилась в акватории, остальные были в порту Черноморска.

Кроме того, этой ночью дроны атаковали и логистическую инфраструктуру Одессы. Многие удары пришлись по военным складам. Прилеты сопровождались повторной детонацией снарядов. Возгорания на местах тушили всю ночь.

А на одном из самых горячих участков передовой — добропольском направлении — наши артиллеристы нанесли противнику чувствительное поражение. От разведчиков они получили данные, что враг накапливает силы в лесополосе. По этой точке сразу же открыли огонь из гаубицы Д-30.

В Запорожской области наши десантники взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ на очередном участке фронта. Они застали врага врасплох. Украинские боевики перемещались здесь на бронемашинах и пикапах. Вся техника была уничтожена ударами FPV-дронов. Теперь противник не может подвозить снаряды и припасы на передовые позиции и проводить ротацию.

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