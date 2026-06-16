В ООН потребовали прекратить накачивать Украину деньгами и оружием

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Спонсирование киевского режима со стороны Европы не способствует завершению конфликта.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Benno Schwinghammer; 5-tv.ru

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Тем временем внутри ООН перед официальным открытием саммита «семерки» раздаются призывы прекратить накачивать Украину деньгами и оружием. По словам представителя организации Стефана Дюжаррика, это лишь подливает масла в огонь конфликта.

«Я думаю, что последнее, что нужно войне на Украине, — это больше солдат, больше внешнего вмешательства и участия. Нужно, чтобы ситуация двигалась в обратную сторону. И мы отметили, что, кажется, президент Трамп разговаривал с обоими лидерами на выходных. И мы хотим, чтобы конфликт закончился», — заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В Европе, похоже, эти призывы к миру не слышат или заведомо игнорируют. Так, стало известно о ядерном соглашении между Лондоном и Киевом. То есть Украину собираются снабдить обогащенным ураном почти на 300 миллионов долларов.

Переговоры на эту тему велись еще на минувшей неделе на Даунинг-стрит в ходе встречи премьера Стармера и главы киевского режима Владимира Зеленского. В рамках сделки Британия будет ближайшие два года поставлять обогащенный уран для украинских атомных электростанций.

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