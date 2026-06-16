Фестиваль критики Зеленского: как Варшава тормозит евроинтеграцию Киева

Конфликт с Варшавой уже напрямую сказался на вооружении Киева. Поляки отказались передавать ВСУ обещанные истребители. И теперь хотят заблокировать финансовую помощь от Европы. Сам Зеленский и вовсе фактически уже стал персоной нон грата в стране, которую считал одним из своих главных союзников. Во Францию ему вновь пришлось лететь через Молдавию, а не Польшу, как было раньше. О новых деталях этого противостояния — корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Огромная очередь из фур на границе Украины и Польши — как прямая метафора. Варшава давит на тормоз евроинтеграции восточного соседа. Бюджета на всех не хватит, да и вообще Европа не резиновая. Но есть и другие причины. На пике противоречий внезапно — советские самолеты МиГ-29. Польша обещала Украине истребители в ответ на передачу технологий в сфере беспилотников. Киев согласился, но ничего не сделал.

«Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Польша высказалась ясно. Мы хотим нарастить свой потенциал в области БПЛА, и мы хотим использовать возможности Украины в этой сфере. Но в этом вопросе ничего не изменилось. Он так и не был решен», — заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

На польском телевидении сейчас фестиваль критики Зеленского. В демарше Киева по дронам разглядели чуть ли не сигнал прямой угрозы для страны.

«Я считаю, что со стороны украинцев не было предложения, которое было бы выгодным для Польши, и это не случайность. То, что в последнее время появлялось в различных материалах о том, что украинские спецслужбы после России рассматривают Польшу как цель номер два, меня бы совершенно не удивило, если бы это действительно оказалось правдой. На мой взгляд, они не заинтересованы в том, чтобы делиться с нами военными технологиями», — заявил вице-маршал Сейма Польши X созыва Кшиштоф Босак.

Еще одна точка кипения — героизация Киевом запрещенной в России УПА*. В Польше терпеть не стали. И сегодня утром перешли на язык ультиматумов. Если Зеленский не одумается, в ближайшие дни лишится высшей польской государственной награды — Ордена Белого Орла.

«Мы дали украинской стороне несколько дней на реакцию. По сути, этой реакции нет. Но у Зеленского еще есть немного времени, чтобы воинская часть не носила имя „Героев УПА“.* Это скандальная и недопустимая вещь», — заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескеви.

Волынская резня — центральная травма польской коллективной памяти. И заметать под ковер то, что творят соседи, Польша очевидно не собирается. Кажется, в Варшаве явно стали что-то подозревать.

«Украина очень четко демонстрирует: она играет с Германией, с Англией, с Францией, а вы нам не нужны. Президент Кароль Навроцкий уже обратил внимание на действия Зеленского по вопросу УПА», — заявил депутат Сейма Польши от партии «Право и справедливость» Аркадиуш Чарторыйский.

И вот результат — Зеленскому даже летать из Жешува запретили. На саммит «Большой семерки» во Франции он добирался из Кишинева.

«Открытие первого блока переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС ясно показывает, что прогресс Европы остановить невозможно», — заявил Владимир Зеленский.

Остановить денежный транш для Киева — вот это как раз оказалось возможным. Варшава недвусмысленно дала понять: она против выделения Украине более шести миллиардов евро — их как раз недавно разблокировала Венгрия. Кроме того, поляки требуют вернуть уже потраченные вроде бы на вооружение 450 миллионов евро.

Не слишком дружелюбная увертюра перед конференцией в Гданьске — к слову, в родном городе польского лидера Навроцкого — по восстановлению Украины, которая намечена на конец июня и куда должны съехаться высокие гости со всей Европы.

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* — организация внесена в перечень экстремистских организаций и запрещена в России.