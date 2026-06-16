Умер звезда комедии «Пришельцы» французский актер Кристиан Бюжо

Умер французский актер Кристиан Бюжо

Умер французский актер Кристиан Бюжо. Ему был 81 год. Об этом сообщило издание Le film français.

Сердце звезды комедии «Пришельцы» остановилось вечером, 15 июня.

«Французский актер умер в своем родном департаменте Шаранта-Маритим», — уточняется в публикации.

Причина его смерти пока не раскрывается.

Кристиан Бюжо родился 14 октября 1944 года в Шарроне. Актерскую карьеру начал в 1970-х годах. Одной из первых его работ на телевидении стал мини-сериал «Графиня де Монсоро», в котором он сыграл небольшую роль.

Всего за свою карьеру актер снялся более чем в 60 фильмах. Широкую известность ему принесла роль дантиста Жан-Пьера Гулара в ленте «Пришельцы». Фильм вышел в прокат в 1993 году. Позже Бюжо появился и в других известных проектах. Среди них — «Вечерний прикид», «Возвращение героя», «Неразлучные», «Дружить по-русски» и «Шагреневая кожа».

Еще Бюжо был преподавателем драматического искусства в школе Жана Перимони, а также работал профессиональным каскадером и театральным режиссером.

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