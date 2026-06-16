«Лично захотел»: Роман Емельянов о появлении пьесы «Мотылек» в «Мастерской 12»

Режиссер Никита Михалков лично захотел поставить пьесу Емельянова «Мотылек»

Народный артист РСФСР, сценарист и режиссер Никита Михалков лично захотел поставить пьесу «Мотылек» в театре «Мастерская»12». Об этом корреспонденту 5-tv.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал автор произведения, генеральный директор радиохолдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), телерадиоведущий и медиаменеджер Роман Емельянов.

По его словам, он ничего не планировал и никого не выбирал. Все вышло само собой. Однажды народный артист России Константин Хабенский, прочитав романы Емельянова, сказал, что журналисту нужно написать пьесу.

«Он (Константин Хабенский. — Прим. ред.) мне так и сказал: „Ты должен написать пьесу“. А я человек послушный, я пошел и написал пьесу. Я принес Константину Юрьевичу и говорю: „Наверное, это…“. Он это прочитал, дал каким-то специалистам из мира театра и сказал, что получил исключительно положительные оценки», — рассказал Роман Емельянов.

Сначала пьесу «Мотылек» хотели поставить на сцене МХТ имени Чехова, художественный руководитель которого — Хабенский. Однако в последний момент планы изменились.

«Потом она (пьеса. — Прим. ред.) попала в руки к Никите Сергеевичу Михалкову. Он сказал, что лично хочет поставить эту пьесу в главной роли с Сергеем Шакуровым», — добавил Роман Емельянов.

По его словам, пьеса «Мотылек» — очень смешная, но с достаточно драматической начинкой в виде конфликта поколений. Репетиции спектакля «Мотылек» должны стартовать осенью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что каждый месяц театры одного из регионов России имеют возможность выступить на сцене «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Не так давно свои постановки представила труппа из Владимира. Они показали сразу несколько постановок, в том числе спектакль «Черные доски».

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