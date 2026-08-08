Экстрасенс Миронова: Кошка реагирует на сбои в энергетике человека

Владельцы кошек не раз замечали, что их питомцы могут выбирать в качестве места для сна самые разные части тела хозяина — от живота до головы. Портал Life.ru побеседовал с экстрасенсом и зоопсихологом, чтобы выяснить, может ли это говорить о проблемах со здоровьем человека.

Экстрасенс Дарья Миронова отметила, что в эзотерических представлениях расположение кошки рядом с человеком иногда связывают с определенными состояниями организма. При этом такие трактовки не должны становиться методом определения заболевания.

«Кошка никогда не ложится просто так — она подобна живому сканеру, который реагирует на малейшие сбои в энергетике человека или пространства, и каждый ее жест несет глубокий смысл», — заявила Миронова.

Зоопсихолог Мирослав Волков предложил практичное объяснение привычкам животных. По его словам, кошка может выбирать место для сна просто потому, что ей удобно и она хочет находиться рядом с человеком.

«Когда кошка ложится спать или просто рядом к своему хозяину, это значит, что ей просто удобно — и все», — пояснил специалист.

Волков добавил, что желание питомца находиться рядом зависит от его настроения, характера и потребности в общении.

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