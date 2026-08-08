Пожар вспыхнул в детской больнице в Подольске

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 107 0

Всего эвакуировано 26 человек, в их числе 12 детей.

В больнице Подольска произошел пожар — что известно

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В подмосковном Подольске загорелось здание детской больницы. О происшествии сообщило главное управление МЧС по Московской области в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел в здании, которое расположено на улице Кирова, 38. В ведомстве заявили, что возгорание началось на втором этаже. Основные усилия спасателей были брошены на эвакуацию людей и ликвидацию огня.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей были спасены два ребенка из реанимационного отделения. Всего эвакуировано 26 человек, в их числе 12 детей», — пояснили в управлении МЧС.

В ведомстве также добавили, открытое горение было ликвидировано. Всего к работам были привлечены около 40 человек и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возгорании на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после падения фрагментов беспилотника ВСУ. По предварительным данным, ранены были пять человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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