Россиянка попыталась столкнуть с лестницы электрика, пришедшего отключить ей свет за долги

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Она была уверена, что может пользоваться благами цивилизации бесплатно.

Женщина ограбила пришедшего отключить ей свет электрика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Калининградской области женщина напала на пришедшего к ней в дом электрика

В Калининградской области местную жительницу осудили после конфликта с электриком, который пришел отключать энергию за долги. Женщина не только не подпустила специалиста к работе, но и украла у него телефон. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, долг за электроэнергию превысил 30 тысяч рублей. После этого энергетики приняли решение приостановить подачу электричества.

Однако хозяйка дома отказалась признавать обязанность платить за свет. Она оказалась сторонницей запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР*» и утверждала, что может пользоваться электроэнергией бесплатно.

Когда электрик пришел для отключения, женщина повела себя агрессивно. Она мешала ему выполнять работу, а затем попыталась столкнуть его с лестницы. В итоге суд назначил женщине наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Ранее в Подмосковье неизвестный проник в дом Елены Терешковой — дочери космонавтов, Героя Советского Союза Валентины Терешковой и дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Дом расположен в районе Щелково. По предварительным данным, злоумышленник забрался туда за несколько дней до обнаружения пропажи. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана террористической и экстремистской и запрещена в России.

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