Пропавших у «Врат смерти» людей нашли мертвыми спустя два дня

В США обнаружили тела 20-летних Дэвида Талмана и Франчески Уорик, которые пропали во время сплава на байдарках у опасного участка озера Мичиган, известного как «Врата смерти». Об этом сообщил телеканал Fox News.

Молодых людей объявили пропавшими 1 августа. В последний раз пару видели возле популярного туристического места на озере Мичиган. Спустя два дня тела нашли у берегов острова Вашингтон.

Следователи считают, что Дэвид и Франческа могли утонуть. Сейчас тела направлены на экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

Правоохранители уточнили, что пара отправилась в путешествие без спасательных жилетов.

Остров Вашингтон находится недалеко от полуострова Дор. Чтобы добраться до него, путешественникам необходимо пересечь пролив длиной около восьми километров. Из-за сложных условий его называют «Вратами смерти».

Местная природоохранная организация сообщила, что только в 2026 году в проливе произошло более 240 инцидентов. Причиной называют сильные течения и непредсказуемые ветры, которые создают опасность для путешественников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасатели обнаружили тело 65-летней туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Женщину нашли в реке Баксан после нескольких дней поисков.

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