Убийственная смесь: мать актрисы Эдже Иртем назвала возможную причину ее смерти

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 62 0

Накануне артистка вместе с семьей отмечала день рождения в ресторане, однако празднование обернулось трагедией.

Что известно о смерти Эдже Иртем: последние часы актрисы

Фото: Instagram*/irtemece

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Мать актрисы Эдже Иртем: дочь могла умереть из-за сочетания алкоголя и таблеток

Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по сериалам «Клюквенный щербет» и «Семья», могла скончаться из-за сочетания алкоголя и сильных антидепрессантов. Об этом рассказала ее мать Нурие Иртем, слова которой передало издание Ensonhaber.

По ее словам, вечером перед смертью дочь находилась в состоянии опьянения. Мать уложила ее спать, а ночью слышала, как актриса вставала в туалет, после чего снова вернулась в постель. Нурие отметила, что дочь употребляла чересчур много алкоголя и принимала сильные антидепрессанты.

«Она пила слишком много алкоголя и также принимала сильные антидепрессанты», — поделилась женщина.

Трагедия произошла в ночь после празднования 35-летия актрисы. Накануне вечером Эдже вместе с семьей отмечала день рождения в ресторане.

Мать актрисы рассказала, что семья разрезала торт и хорошо провела время вместе. Домой они вернулись после 20 вечера. Утром Нурие позвала дочь на завтрак, но та не ответила. Когда женщина вошла в комнату, она увидела, что у дочери изо рта течет неизвестная жидкость. Иртем умерла на руках у матери.

Про смерть Эдже Иртем стало известно 15 июня. Ранее адвокат актрисы Угур Геккойун сообщила, что причиной трагедии мог стать сердечный приступ. Накануне смерти Иртем публиковала в соцсети репосты поздравлений с днем рождения.

Эдже Иртем родилась в 1991 году в турецком городе Сивас. Актерское образование она получила в Измире, а в 2014 году окончила музыкальный факультет Яшарского университета. Также Иртем работала моделью и снималась в популярных турецких сериалах. В числе ее проектов — «Клюквенный щербет», «Семья», «Запретный плод», «Мистер Ошибка» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о чем говорила Эдже Иртем в последнем интервью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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