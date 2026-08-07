Два человека погибли в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом в Керчи

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 557 0

Еще один житель получил ранение.

Дом в Керчи попал под удар дрона

Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец

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Два человека погибли, еще один пострадал в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Керчи. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере МАКС.

«В ходе очередной вражеской атаки по Крыму под удар украинского БПЛА попал многоквартирный дом в Керчи. К сожалению, есть жертвы среди мирных людей», — написал Аксенов.

Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил, что пострадавшему окажут всю необходимую помощь.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, которую в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Киев использует для ударов беспилотники и ракеты. ВСУ атакуют приграничные регионы, целями становятся объекты гражданской инфраструктуры и мирные жители.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке беспилотника на частный дом в Большесолдатском районе Курской области. В результате удара погиб один человек, еще шестеро мирных жителей получили ранения. Губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил, что нападение произошло в селе Козыревка. По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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