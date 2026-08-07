«Обозлилась на людей»: почему Долина больше не любит своих поклонников
Скандальная история с недвижимостью полностью изменила взгляды артистки.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; РИА Новости/ Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Психолог Абравитова: Долина изменила отношение к зрителям после всеобщего хейта
Народная артистка России Лариса Долина изменила свое отношение к зрителям после скандала с квартирой и последовавшей волны критики. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила звездный психолог Марианна Абравитова.
«Скорее всего, она обозлилась на людей, для которых поет. И оставила сейчас себе пение просто как бизнес. Типа я пою, просто зарабатываю деньги. Но теперь я знаю, чего стоит мой зритель», — отметила эксперт.
По словам специалиста, после подобных испытаний Долина не смогла остаться прежней.
«Из таких историй человек не выходит таким же, какой он был», — сказала психолог.
Поводом для таких выводов стала история с квартирой Долиной в московском районе Хамовники. В 2024 году певица стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники несколько месяцев убеждали артистку, что ее жилье находится под угрозой, и убедили ее продать квартиру.
После сделки деньги от продажи недвижимости оказались у преступников. Покупательницей квартиры стала предпринимательница Полина Лурье, однако Долина отказалась освобождать жилье и заявила, что стала жертвой обмана.
После этого началась судебная тяжба. В социальных сетях люди активно обсуждали ситуацию: одни поддерживали певицу, считая ее пострадавшей от мошенников, другие защищали покупательницу квартиры.
В итоге суд встал на сторону Полины Лурье, а Долиной пришлось освободить квартиру.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что стресс на фоне скандала с квартирой стал причиной изменений во внешности Долиной.
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