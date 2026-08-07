Тело российской альпинистки нашли на дне расщелины ледника во Франции

На французском курорте Шамони завершились поиски 60-летней гражданки России, пропавшей без вести во время горного похода. Спасатели обнаружили ее тело на дне глубокой расщелины. Об этом сообщило издание Frenseinfo.

Утром 6 августа сотрудники взвода Высокогорной жандармерии Шамони начали прочесывать ледник Тур в массиве Монблан. Операция проходила на высоте 2150 метров. В итоге спасатели нашли тело женщины. По информации местных властей, погибшая являлась гражданкой России.

Как выяснилось, альпинистка перестала выходить на связь еще 4 августа. В тот день она покинула расположенный в окрестностях Монблана горный приют Альберта I, который служит базой для туристов и альпинистов. Женщина планировала вернуться в убежище к ночи, однако этого не произошло. Когда она не появилась в назначенное время, сотрудники приюта забили тревогу и передали сигнал в экстренные службы.

По данным жандармерии, россиянка совершала поход в одиночку. Передвигаясь по леднику, женщина провалилась в глубокую расщелину, которую скрывал слой снега. При падении женщина получила серьезные травмы. Спасатели констатировали, что шансов выбраться из ледяной ловушки самостоятельно у нее не было.

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