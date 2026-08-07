Валиева, Трусова и Гуменник получили допуск на международные турниры

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус еще ряду российских фигуристов. В обновленный список вошли Камила Валиева, Александра Игнатова, ранее носившая фамилию Трусова, Петр Гуменник и другие спортсмены. Об этом сообщила пресс-служба ISU.

В перечень также вошли Владислав Дикиджи, Мария Захарова и Дина Хуснутдинова. Кроме того, нейтральный статус предоставлен спортивным парам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, Варваре Слуцкой и Глебу Гончарову, Анне Щербаковой и Егору Гончарову, Елизавете Пасечник и Дарио Чиризано.

Решение ISU также распространяется на Ирину Хавронину и Девида Нарижного, Анастасию Мухортову и Дмитрия Евгеньева, Анну Коломенскую и Артема Фролова, Екатерину Чикмареву и Матвея Янченкова.

Всего на данный момент организация одобрила нейтральный статус более чем 50 российским фигуристам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 16 июля ISU разрешил российским фигуристам вернуться к участию в международных соревнованиях в сезоне 2026/27 в нейтральном статусе — без флага и гимна. Одними из первых в список вошли Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров.

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